Орловцы доставили военным еще 20 тонн бутилированной питьевой воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Информацию о доставленной питьевой воде сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Точка раздачи дислоцировалась на Артемовском направлении.

При этом, питьевой водой у орловского гуманитарного конвоя запасались практически все рода войск и подразделений: штурмовики, десантники, специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат», танкисты, разведка, связисты.

Отметим, что в Орловской области продолжается работа по сбору средств и гуманитарных грузов для российских солдат.