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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:16

Орловцы доставили военным еще 20 тонн бутилированной питьевой воды

Всего от Орловской области в зону СВО передали 510 тонн воды
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Информацию о доставленной питьевой воде сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Точка раздачи дислоцировалась на Артемовском направлении.

При этом, питьевой водой у орловского гуманитарного конвоя запасались практически все рода войск и подразделений: штурмовики, десантники, специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат», танкисты, разведка, связисты.

Отметим, что в Орловской области продолжается работа по сбору средств и гуманитарных грузов для российских солдат.