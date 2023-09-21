Орловцы победили во Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2023 году

Фото: сайт правительства Орловской области

Победителей во Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2023 году определили в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Орловская семья Романа и Екатерины Ветровых из Орловской области победила в номинации «Молодая семья».

Семья Ветровых образовалась 15 сентября 2017 года. Роман и Екатерина воспитывают трех сыновей – Артема Данилу и Ивана.

Ветровы также активно участвуют в общественной жизни города. В 2018 году принимали участие в городском фестивале для семей «Во! Семья», а также в семейном марафоне Орел – ГТУ в 2017 году.

Ветровы были участниками семейного показа мод в городском конкурсе «Королева Черноземья». В 2019 году супруги организовали благотворительную акцию в Доме малютки города Орла.