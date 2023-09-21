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НовостиСпорт21 сентября 2023 7:38

Футбольный клуб «Орел» вышел в финал кубка СФФ «Центр»

Орловская команда переиграла в ответном матче ФК «Кристалл-МЭЗ»
Елена Зябкина
Фото: соцсети ФК "Орел"

Фото: соцсети ФК "Орел"

На Центральном стадионе имени Ленина в Орле хозяева поля победили клуб «Кристалл-МЭЗ» из Борисоглебска Воронежской области со счетом 2:0. В составе ФК «Орел» отличились Георгий Борисов и Евгений Рагулькин.

В первом матче орловская команда уступила со счетом 1:2, однако домашняя победа позволила «орлам» одержать верх по сумме двух встреч и выйти в финал турнира.

В финале кубка Союза федераций футбола «Центр» орловцы сыграют с клубом «Локомотив» из Лисок Воронежской области.