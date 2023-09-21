В Орловской области два беспилотника попытались атаковать энергообъекты региона

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Ситуацию с беспилотными летательными аппаратами прокомментировал губернатор Орловской области. По его словам, ночью, 21 сентября на территории региона было обезврежено два беспилотника. Аппараты совершили попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса.

– По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем, – заявил Андрей Клычков.

Напомним, что вечером, 19 сентября, на территории Орловской области дежурными силами ПВО были сбиты еще два украинских беспилотных летательных аппарата.

Отметим, что в случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: дежурной службы УФСБ по Орловской области 8 (4862) 43-76-36, дежурной части УМВД России по Орловской области 8 (4862) 43-32-32, либо на единый номер службы спасения – 112, сообщив место, время и характер наблюдаемого происшествия. Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий.