Обеспечено энергоснабжение фестиваля «Сабуровская крепость»

Фото: Пресс-служба ПАО Россети-Центр

Фестиваль развернулся на территории одноименного памятника архитектуры в п. Сабурово Орловского района. В этом году мероприятие посетили более 10 тысяч человек – орловчан и гостей из других регионов.

В программе праздника было представлено более 20 развлекательных площадок, исторические реконструкции различных эпох, выступления этнографических и фольклорных коллективов, зона народных промыслов и ремесел, конное выступление, выставка военной техники и оружия и многое другое.

Энергетики Орловского РЭС опилили ветхие деревья, обеспечили освещение праздничной площадки и подключение к сетям выставочных павильонов, сцены, звукового оборудования и точек общественного питания. Для обеспечения надежности энергоснабжения на месте проведения фестиваля было организовано дежурство оперативно-выездной бригады и установлены резервные источники снабжения электроэнергией.

Почётными гостями фестиваля стали губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон и другие представители органов власти и общественных организаций.

- Обеспечивая площадку проведения мероприятия качественным бесперебойным энергоснабжением, мы поддерживаем главные цели праздника - возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания и сохранения традиций, - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов.