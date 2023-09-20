В Орле 24 сентября состоится «Велодень»

Фото: Сергей Силаев

Юбилейный 10-й «Велодень» пойдет в областной столице уже в это воскресенье.

Маршрут движения колоны велолюбителей будет проходить по следующим улицам: площадь Ленина – улица Максима Горького – улица Красноармейская – улица Лескова – улица Тургенева – улица Салтыкова – Щедрина – улица Ленина – площадь Ленина.

Кроме того, любители двухколесного транспорта смогут поучаствовать в веломаскараде. Для этого нужно выбрать костюм абсолютно любого персонажа и обыграть в нем цифру 10.

Участникам Велодня предлагают пройти предварительную регистрацию. При этом, дополнительная информация доступна в официальной группе мероприятия в ВКонтакте.