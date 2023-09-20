Орловцы доставили военным в зону СВО 490 тонн воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Очередная 20-тонная партия бутилированной питьевой воды доставлена военным подразделениям в зоне Кременной. Всего военнослужащим уже передано 490 тонн воды. Такую информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– На нашу базу под ДНР отгрузили и накопили для распределения еще 80 тонн воды. Там еще стоит климатическая жара и, как вы уже сами знаете, идут не менее жаркие военные действия. Сейчас занимаемся оперативной доставкой водного арсенала по всему фронту, по территориям дислокации и сосредоточения российских войск, – рассказал глава региона.

Андрей Клычков поручил организовать формирование колонны из автопоездов с пиломатериалом и осуществить доставку грузов по точкам расположения наших подразделений. К линии фронта последуют фуры с досками, необходимыми для строительства и укрепления блиндажей.