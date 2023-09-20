«Ростелеком» подключил видеонаблюдение в более чем 100 офисах СК «Согласие»

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Сервис поможет контролировать качество обслуживания и безопасность посетителей и персонала.

Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы сотрудничаем с СК “Согласие” с 2007 года. Тот факт, что совместная работа с одной из крупнейших в своей отрасли компанией продолжает развиваться, свидетельствует об успешном решении “Ростелекомом” бизнес-задач клиента. Услуга “Видеонаблюдение” — эффективный, многофункциональный инструмент. В зависимости от потребностей заказчика можно оперативно менять сценарии работы камер и расширять предоставляемые опции».

Камеры фиксируют движение, распознают лица и объекты. Интеллектуальный анализ потока видеоданных ведется как в режиме реального времени, так и при работе с архивом. Просматривать трансляцию с устройств можно в онлайн-режиме.

Марат Юсупов, директор департамента развития прямых продаж ООО «СК «Согласие»:

«Одна из приоритетных задач страховой компании — обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов. С подключением услуги “Видеонаблюдение” выполнять ее стало значительно легче. Мы видим и анализируем, что происходит в каждом из офисов: открываются ли они вовремя, соблюдают ли сотрудники единые стандарты работы и взаимодействия с посетителями. Кроме того, сервис позволяет обеспечивать безопасность. Услуга провайдера оптимальна с технической и экономической точек зрения».

Подробнее о сервисах для корпоративных клиентов можно узнать на сайте «Ростелекома».

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