В Орле за сутки в ДТП пострадали два пешехода

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 19 сентября 14-летний водитель спортбайка «ВSЕ ЕХ 125» ехал по дороге-дублер улицы Комсомольская со стороны улицы Кромская в направлении улицы Авиационная Орла. Около пяти вечера в районе дома №354 улицы Комсомольская сбил 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

20 сентября 74-летний водитель «Лада Калина» ехал по улице Мопра со стороны улицы Латышских стрелков в направлении улицы Комсомольская Орла. Около восьми утра в районе дома №35 по улице Мопра сбил 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы.