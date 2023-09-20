В Орловской области сбили два украинских беспилотника

Фото: Елена Зябкина

По словам Андрея Клычкова, вечером, 19 сентября, на территории Орловской области дежурными силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

– Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем, – подчеркнул глава региона

Напомним, ночью воскресенья, 17 сентября, беспилотник упал на нежилое здание в Орле. При этом никто не пострадал.

Отметим, что в случае обнаружения в небе подобных летательных аппаратов необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: дежурной службы УФСБ по Орловской области 8 (4862) 43-76-36, дежурной части УМВД России по Орловской области 8 (4862) 43-32-32, либо на единый номер службы спасения – 112, сообщив место, время и характер наблюдаемого происшествия. Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий.