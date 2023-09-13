Юные орловцы стали лауреатами Всероссийского литературного конкурса

Фото: ОРО СРП

Орловская областная детская библиотека имени Пришвина стала площадкой для торжественного мероприятия по итогам Всероссийского литературного конкурса «Добром за добро!». В нем приняли участие юные литераторы из Орловской и Калужской областей.

За последние пять лет Орловским региональным отделением «Союза российских писателей» организован уже седьмой конкурс.

Ребята получили долгожданные дипломы и призы, поучаствовали в мастер-классе поэта и прозаика Наталии Елизаровой, посетили музей писателей-орловцев.

Помимо этого, в рамках мероприятия также прозвучали поздравления орловскому прозаику Владимиру Ивановичу Самарину, которому исполнилось 77 лет. Юная писательница из Мценска Мирта Харитоненкова получила тираж своей первой книги.

Примечательно, что конкурсные работы некоторых лауреатов уже опубликованы в альманахе «Тургеневский бережок» и журнале «Новый Орел».