Налоговый инспектор из Орла обвиняется в получении взятки

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Уголовное дело завели в отношении главного государственного налогового инспектора одного из отделов УФНС России по Орловской области. Женщине предъявлено обвинение в получении взятки.

Так, следствие выяснило, что налоговый инспектор получила от орловца 460 тысяч рублей в качестве взятки за невключение общества с ограниченной ответственностью, генеральным директором которого является житель областного центра, в планы выездных налоговых проверок УФНС России по Орловской области в течение последующих пяти лет.

– При проведении первоначальных следственных действий женщина задержана с поличным следователем, она полностью созналась в совершенном преступлении. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области, а также материалов служебной деятельности УФНС России по Орловской области.