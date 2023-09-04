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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:58

Обустройство уличной спортивной площадки в Болхове завершено

Спортивный объект оборудовали около школы №3
Елена Зябкина
Фото: районная газета «Болховские куранты»

Фото: районная газета «Болховские куранты»

Около третьей школы города Болхов построена полоса препятствий для проведения уроков ОБЖ и ежегодных районных военных сборов среди учащихся 10-х классов. Об этом сообщает районная газета «Болховские куранты».

На площадке рабочие демонтировали старые спортивные снаряды, не соответствующие требованиям безопасности. Оборудована полоса препятствий, а также была заасфальтирована дорожка для разбега.

Кроме того, на спортивном объекте установленные спортивные снаряды будут использовать на уроках физкультуры.