Обустройство уличной спортивной площадки в Болхове завершено

Фото: районная газета «Болховские куранты»

Около третьей школы города Болхов построена полоса препятствий для проведения уроков ОБЖ и ежегодных районных военных сборов среди учащихся 10-х классов. Об этом сообщает районная газета «Болховские куранты».

На площадке рабочие демонтировали старые спортивные снаряды, не соответствующие требованиям безопасности. Оборудована полоса препятствий, а также была заасфальтирована дорожка для разбега.

Кроме того, на спортивном объекте установленные спортивные снаряды будут использовать на уроках физкультуры.