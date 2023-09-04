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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:04

Андрей Клычков согласился на «прожарку» от орловских комиков

На известный юмористический формат шоу его пригласили «малоизвестные орловские комики»
Елена Зябкина
Фото: скриншот видео со страницы Алексея Чернышева

Фото: скриншот видео со страницы Алексея Чернышева

Видео с приглашением главы региона поучаствовать в «прожарке» опубликовал у себя на странице известный орловский юморист Алексей Чернышев.

Ответ губернатора не заставил себя долго ждать.

– Предложенный вами формат для меня в новинку, но мы обязательно встретимся, – написал под постом Андрей Клычков.

После этого, Алексей Чернышев предложил провести съемки шоу в павильоне студии орловского института культуры.

– У нас все готово – камеры, операторы, съемочная группа, зрители спецэффекты, ждем только Вас! – ответил главе региона орловский комик.