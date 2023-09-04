Андрей Клычков согласился на «прожарку» от орловских комиков

Фото: скриншот видео со страницы Алексея Чернышева

Видео с приглашением главы региона поучаствовать в «прожарке» опубликовал у себя на странице известный орловский юморист Алексей Чернышев.

Ответ губернатора не заставил себя долго ждать.

– Предложенный вами формат для меня в новинку, но мы обязательно встретимся, – написал под постом Андрей Клычков.

После этого, Алексей Чернышев предложил провести съемки шоу в павильоне студии орловского института культуры.

– У нас все готово – камеры, операторы, съемочная группа, зрители спецэффекты, ждем только Вас! – ответил главе региона орловский комик.