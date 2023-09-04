В Орле на Московском шоссе за несколько часов произошло два ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось 3 сентября, около трех часов дня. Об этом сообщили в орловской Госавтоинспекции.

24-летний водитель «ВАЗ 21093» ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Бурова города Орла. В районе дома №126 по Московскому шоссе он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Зафира». После этого, «девятка»столкнулась со встречным «ГАЗ 172422».

В результате ДТП водитель «девятки» получил травмы, после осмотра медики отпустили мужчину на лечение.

Следующая авария произошла 3 сентября, около шести часов вечера. 46-летний водитель «Шкода Рапид» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Бурова. На регулируемом перекрестке Московское шоссе - улицы Германо, при повороте налево столкнулся со встречным электросамокатом, которым управлял 38-летний водитель. После столкновения электросамокат загорелся.

В результате ДТП водитель самоката получил телесные повреждения, после осмотра медиками, мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.