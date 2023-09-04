Энергетики присоединились к декаднику безопасности дорожного движения

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Профилактическое мероприятие проводится с целью предотвращения травматизма при эксплуатации автотранспортных средств и дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта филиала в период завершения летних школьных каникул и началом учебного года. В рамках декадника пройдут совместные со специалистами ГИБДД совещания по специфике управления транспортными средствами и проработке информационных сообщений по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, включая детский травматизм. Водительский персонал пройдет внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах нахождения несовершеннолетних. На этих же участках будет установлено ограничение скорости движения транспортных средств, а также дополнительный контроль по выпуску автотранспорта на линию.