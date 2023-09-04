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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:37

Энергетики присоединились к декаднику безопасности дорожного движения

С 30 августа по 8 сентября 2023 года в филиале «Россети Центр» – «Орелэнерго» пройдет декадник безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»
Источник:kp.ru
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Профилактическое мероприятие проводится с целью предотвращения травматизма при эксплуатации автотранспортных средств и дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта филиала в период завершения летних школьных каникул и началом учебного года. В рамках декадника пройдут совместные со специалистами ГИБДД совещания по специфике управления транспортными средствами и проработке информационных сообщений по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, включая детский травматизм. Водительский персонал пройдет внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах нахождения несовершеннолетних. На этих же участках будет установлено ограничение скорости движения транспортных средств, а также дополнительный контроль по выпуску автотранспорта на линию.