Юные орловские лесники посадили почти 100 деревьев и кустарников в 2023 году

Фото: сайт правительства Орловской области

Подведены итоги работы 128 юных лесников Орловщины за первое полугодие. Благодаря стараниям и заботе орловских ребят посажено 99 деревьев и кустарников, сделаны и развешены 27 гнездовий и 891 кормушка для птиц, разработано и распространено более ста листовок, плакатов, буклетов, аншлагов по лесоохраной агитации, очищено 36,1 гектара леса от мусора.

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, на прошедшем региональном этапе Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» победителем признана команда школьного лесничества «Березка» Жудерской средней общеобразовательной школы Хотынецкого района. Юные лесоводы занимаются под руководством Прасоловой Елены Сергеевны, педагога-организатора школьного лесничества.

Лесоохранная организация общеобразовательного учреждения «Березка» намерено до 1 октября подать заявку на участие в федеральном этапе конкурса.