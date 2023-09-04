Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 6:55

Юные орловские лесники посадили почти 100 деревьев и кустарников в 2023 году

Школьники также делали гнездовья и кормушки для птиц, занимались лесоохранной агитацией
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Подведены итоги работы 128 юных лесников Орловщины за первое полугодие. Благодаря стараниям и заботе орловских ребят посажено 99 деревьев и кустарников, сделаны и развешены 27 гнездовий и 891 кормушка для птиц, разработано и распространено более ста листовок, плакатов, буклетов, аншлагов по лесоохраной агитации, очищено 36,1 гектара леса от мусора.

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, на прошедшем региональном этапе Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» победителем признана команда школьного лесничества «Березка» Жудерской средней общеобразовательной школы Хотынецкого района. Юные лесоводы занимаются под руководством Прасоловой Елены Сергеевны, педагога-организатора школьного лесничества.

Лесоохранная организация общеобразовательного учреждения «Березка» намерено до 1 октября подать заявку на участие в федеральном этапе конкурса.