В Орле прошел литературно-гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На Аллее Славы перед Городским парком культуры и отдыха и в сквере «Тургеневский бережок» орловцы смогли посетить 3 сентября VI ежегодный литературно-гастрономический «Тургеневский бережок - 2023».

На фестивале подвели итоги конкурса по разработке гастрономического бренда «Орловский хлеб», который впервые проводился по инициативе Губернатора области. Жюри конкурса возглавил Илья Лазерсон - телеведущий, президент Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга, ведущий кулинар России.

Знаменитые шеф-повара провели кулинарные мастер-классы. Блюда по старинным русским рецептам готовили Илья Лазерсон, Александр Журкин - ведущий программы «Как в ресторане», призер Международного кубка Кремля и шеф-повар из Орла Никита Павлов.

Губернатор Андрей Клычков поучаствовал вместе с ними в мастер-классе по приготовлению брускетт со свиным языком в луковом варенье.

Гости праздника могли не только научиться готовить блюда по старинным рецептам, но и продегустировать их.

Программа развлечений была организована и для детей. Библиотеки Орла подготовили выставки кулинарной литературы, конкурсы и викторины. Работали тематические фотозоны.