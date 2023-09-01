Более 75 тысяч юных орловцев получат дополнительное образование

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области существуют 94 организации дополнительного образования. К занятиям в них в новом учебном годуприступят свыше 75 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Их развитием занимаются 1750 педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Известно, что на Орловщине завершилось внедрение платформы «Навигатор 57». Родители имеют возможность выбрать для своего ребенка любую из 285 программ дополнительного образования.

За последние четыре года на базе школ открыто 5 527 новых мест дополнительного образования детей, оснащенных современным оборудованием. Активно работают технопарки «Кванториум», созданные на базе Дворца пионеров и школьников имени Гагарина и гимназии № 19 города Орла, а услугами мобильных «Кванториумов» воспользовались уже более пяти тысяч школьников.