В Орле после ДТП госпитализировали мотоциклиста

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 31 августа 72-летний водитель «Фольксваген Транспортер» ехал по переулку Комсомольский в направлении улице Латышских стрелков Орла. Около часа дня в районе дома №144 по улице Комсомольская он столкнулся мотоциклом «Априлия RS4-125» под управлением 16-летнего водителя, который ехал по улице Комсомольская в направлении переулка Карачевский. После этого мотоцикл врезался в «Ладу Веста».

В результате аварии подросток получил травмы. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи парня доставили в БУЗ ОО НКМЦ имени Круглой, госпитализирован в отделение травматологии.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых один человек получил телесные повреждения.