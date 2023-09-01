В центре Орла сгорел автомобиль

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание легкового автомобиля на Набережной Дубровинского в Орле произошло около двенадцати часов ночи, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара автомобиль частично выгорел на трех квадратных метрах. Сообщается, что пострадавших при происшествии не оказалось. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 15 возгораний, большая часть из которых приходится на горение мусора и сухой травы.