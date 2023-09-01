В Орловской области идет подготовка к Единому дню голосования

Фото: сайт правительства Орловской области

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева сообщила, что 8, 9, 10 сентября 2023 года на территории региона состоятся выборы Губернатора Орловской области, а также на территории 16 муниципальных районов – дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, по результатам которых будут замещены 26 вакантных мандатов.

8 и 9 сентября 2023 года будет проводиться голосование избирателей, которые проживают на территории 330 населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Помимо этого, известно, что голосование и подсчет голосов избирателей пройдет в помещениях для голосования 692 избирательных участков, 10 из которых образованы в местах временного пребывания избирателей.