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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:58

В Орловской области идет подготовка к Единому дню голосования

Вопрос голосования обсудили на совещании с главами муниципальных образований
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева сообщила, что 8, 9, 10 сентября 2023 года на территории региона состоятся выборы Губернатора Орловской области, а также на территории 16 муниципальных районов – дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, по результатам которых будут замещены 26 вакантных мандатов.

8 и 9 сентября 2023 года будет проводиться голосование избирателей, которые проживают на территории 330 населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Помимо этого, известно, что голосование и подсчет голосов избирателей пройдет в помещениях для голосования 692 избирательных участков, 10 из которых образованы в местах временного пребывания избирателей.