В Орловской области в новом учебном году школы примут 77,8 тысяч детей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На Орловщине новшеством в образовательной части во всех школах станет создание школьных театров и спортивных клубов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В Орловской области в Единый Всероссийский перечень школьных спортивных клубов уже внесено 240 таких объединений, еще 51 заявка подана. Во Всероссийский перечень школьных театров включено 187 школьных театров региона.

Известно, что в 2023-2024 учебном году бесплатным горячим питанием будут обеспечены все обучающиеся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Орловщины.

На подготовку общеобразовательных организаций, к новому учебному году потратили более 260 миллионов рублей.

При этом, обещанную самую крупную школу в Орле на 1225 мест возвести к первому учебному дню не успели.