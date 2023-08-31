Орловская область стала больше экспортировать муку в Республику Беларусь

Мука Фото: Елена Зябкина

Об увеличении экспорта орловской муки в Беларусь сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

– С начала 2023 года на экспорт из Орловской области в Республику Беларусь направлено 109 партий пшеничной хлебопекарной муки – 2260 тонн. Это в 6,5 раза больше уровня 2022 года, – сказал глава региона.

Как отмечают эксперты, что рекордные показатели экспорта свидетельствуют о высоком качестве и безопасности продукции. Помимо этого, пшеничная мука из Орловской области полностью соответствует требованиям Республики Беларусь и имеет соответствующие фитосанитарные сертификаты — это обязательное требование в области карантина растений.