Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 12:57

Орловская область стала больше экспортировать муку в Республику Беларусь

Поставки орловской муки в соседнюю страну увеличились в 6,5 раза
Елена Зябкина
Мука

Мука

Фото: Елена Зябкина

Об увеличении экспорта орловской муки в Беларусь сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

– С начала 2023 года на экспорт из Орловской области в Республику Беларусь направлено 109 партий пшеничной хлебопекарной муки – 2260 тонн. Это в 6,5 раза больше уровня 2022 года, – сказал глава региона.

Как отмечают эксперты, что рекордные показатели экспорта свидетельствуют о высоком качестве и безопасности продукции. Помимо этого, пшеничная мука из Орловской области полностью соответствует требованиям Республики Беларусь и имеет соответствующие фитосанитарные сертификаты — это обязательное требование в области карантина растений.