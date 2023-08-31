В Орловской области увеличат количество рейсов по маршруту «Мезенский педагогический колледж - Малая Куликовка»

Фото: Елена Зябкина

Увеличение количества рейсов с 1 сентября 2023 года с конечным пунктом «Малая Куликовка» связано с началом нового учебного года, обустройством остановочных пунктов от поселка Телецентр до поселка Малая Куликовка, а также с просьбами жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Сотрудниками КУ ОО «Организатор перевозок» в 2023 году неоднократно проводились обследования пассажиропотока на разных участках пути следования автобусов маршрута №421 «Мезенский педагогический колледж - Малая Куликовка».

Вводятся рейсы с отправлением от остановки «Мезенский педколледж» в 11:00 и прибытием на остановке «Малая Куликовка» в 11:55, а также отправлением от остановки «Малая Куликовка» в 12:00 и прибытием на остановку «Мезенский педколледж» в 12:55.

Добраться из города Орла до поселка Малая Куликовка можно будет шесть раз в день, а выехать в город пять раз в день. Кроме того, по пути следования в Орел в Малую Куликовку заезжает автобус по маршруту №395 «Орел – Михайловка» пять раз в будние дни, три раза в субботу и один раз в воскресенье.