Судью Верховного Суда Николая Тимошина наградили за особые заслуги перед Орловщиной

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, член Президиума Верховного суда Российской Федерации, Председатель судебного состава Верховного Суда Российской Федерации, уроженец Орловской области Николай Тимошин награжден знаком признания особых заслуг перед Орловщиной «Гордость и Слава Орловщины». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– Большое спасибо за оценку моей деятельности на благо Орловской области и нашей страны. Малая родина для меня много значит, здесь я родился, учился, работал, являюсь Почетным гражданином Знаменского района. Более 17 лет проработал судьей на Орловщине. Мне очень приятно, что и Знаменский район, и Орловская область успешно развиваются, – отметил Николай Викторович.

Как отметил глава региона, орловцы знают Николая Тимошина как человека, который неравнодушно относится к своей малой родине.