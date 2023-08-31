В Орловской области водитель КамАЗа украл 35 тонн рапса при перевозке

В Орловской области полиция задержала подозреваемого в краже более 35 тонн рапса на сумму 1 206 000 рублей.

Сотрудники агропромышленной компании заметили, что водитель, перевозивший груз, не доставил его на элеватор, а направился в сторону Курской области. Они сразу же обратились в полицию.

Полицейские выяснили личность водителя – им оказался 42-летний житель Курской области.

- Злоумышленника задержали в одном из населенных пунктов Курской области, недалеко от границы с Орловской. Он остановил свой грузовик около придорожного кафе так, чтобы его не было видно с проезжей части. Продать похищенное ему не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере", - рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.