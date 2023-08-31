Директор лицея №18 в Орле вошла в число 30 лучших директоров России

Директор лицея № 18 города Орла Оксана Позднякова вошла в число 30 финалистов Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России 2023". Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

30 директоров, набравших наивысшие баллы за электронное портфолио и онлайн-тестирование, пройдут в очный финал конкурса. Среди них руководители школ из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ярославскую, Нижегородскую, Иркутскую, Ульяновскую, Тамбовскую, Владимирскую, Челябинскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую и другие регионы.

- Очный этап конкурса пройдет в Москве с 29 сентября по 4 октября 2023 года. Оксана Позднякова представит Орловскую область на финальных испытаниях, включающих "Визитную карточку директора", "Стратегическое решение" и "Мастер-класс", - рассказали в пресс-службе регионального правительства.