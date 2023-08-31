Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе под Орлом

Смертельное ДТП произошло на трассе в Орловской области накануне вечером. Примерно в 18:30 водитель грузовика Isuzu выехал на встречку на 11-м километре автодороги Орел-Тамбов и столкнулся лоб в лоб с «Ладой».

Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте аварии до приезда скорой, сообщает управление ГИБДД МВД по Орловской области. Водителя грузовика доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за сутки в Орловской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых три человека пострадали и двое погибли