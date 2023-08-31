В Орле обсудили обеспечение мер безопасности в связи с началом нового учебного года

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На заседании оперштаба встал впрос подготовки образовательных учреждений, сил и средств правоохранительных органов к проведению мероприятий, посвященных Дню знаний.

В настоящее время завершена приемка образовательных учреждений региона. Проверки готовности к приему детей проводились комиссиями, в состав которых вошли представители органов управления образованием, Управления МВД России по Орловской области, Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Орловской области, Управления Росгвардии по Орловской области, Управления ФСБ России по региону и областного Департамента здравоохранения.

Образовательные учреждения региона также проходили проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, организованную Управлением Роспотребнадзора по Орловской области и проверку соблюдения требований пожарной безопасности, организованную Главным управление МЧС России по Орловской области.

Прошедшие приемку учреждения, оборудованы кнопкой тревожной сигнализации с выводом информационного сигнала на пункты централизованной охраны.

Помимо этого, завершается работа по ремонту ограждения территории образовательных организаций, металлических входных дверей, ремонту дежурного освещения, дооснащению системами оповещения эвакуации, проверке организации охраны зданий, заключению договоров охраны.