Орловец взобрался на вершину Эльбруса

Фото: соцсети Юрия Парахина

23-летний Кирилл Полосухин взошел на самую высокую точку – 5 642 метра и водрузил там флаг города Орла. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Путешествие он планировал на протяжении трех лет.

Молодой человек начал основательно готовится к покорению вершины за шесть месяцев. Кирилл ежедневно пробегал по 3-4 километра, тренируя выносливость. В последние три месяца он уже пробегал по 10 километра средним темпом.

Восхождение на Эльбрус стало первым в жизни пльпиниста. Маршрут преодолел один, на покорение потребовалось 10 часов. Кирилл Полосухин отмечает, что самое важное — это даже не физическая подготовка, а моральный настрой. Без программирования себя на то, что невозможное — возможно, даже самый физически сильный человек может не справиться.

– Я почувствовал себя окрыленным – весь мир был словно на ладони, – рассказал альпинист о своих мыслях на вершине Эльбруса.