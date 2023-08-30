Директор и зам организации, сотрудничавшей с «Орелводоканалом», пойдут под суд за мошенничество

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела по обвинению директора одной из некоммерческих организаций и его заместителя в мошенничестве, а также девятнадцати эпизодах подделки официальных документов, с целью скрыть другое преступление.

– Следствием установлено, что в период с августа 2019 по октябрь 2019 года обвиняемые с использованием своего служебного положения путем злоупотребления доверием похитили денежные средства муниципального предприятия «Орелводоканал» в общей сумме 171 000 рублей, выделенные на оказание образовательных услуг 19 сотрудникам предприятия в рамках дополнительной профессиональной подготовки, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Преступления они решили скрыть и выдали сотрудникам предприятия удостоверения, в которых содержались ложные сведения о прохождении ими дополнительной профессиональной подготовки.

Отмечается, что преступления выявлены при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области. Сейчас уголовное дело отправлено в суд.