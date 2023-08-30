В Орловской области завершается создание «умной» спортплощадки

Фото: сайт правительства Орловской области

«Умная» спортплощадка строится на территории парка «Коммаш». Рабочие также благоустраивают территорию возле нее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Сейчас на строящемся объекте выполнена укладка искусственного покрытия футбольного поля и легкоатлетических дорожек, завершен монтаж спортивно-технологического оборудования для воркаута и трибуны для зрителей.

Примечательно, что на создание спортплощадки потратили 27 миллионов рублей. Полностью подготовить для первых посетителей общественное место собираются к середине сентября.

Известно, что «умная» площадка будет оборудована для беспроводного доступа к сети «Интернет», к которой сможет подключиться каждый желающий. Наведя смартфон на QR-код, люди смогут перейти на сайт с видеоуроками тренеров. Кроме того, у амчан будет возможность удаленно оценить загруженность площадки и скорректировать свой график.