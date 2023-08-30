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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:28

В Орловской области два водителя не справились с управлением и перевернулись

Один из автолюбителей заснул за рулем
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По информации орловской Госавтоинспекции, 37-водитель «ХЕНДЭ ФУРГОН» 29 августа ехал по автодороге «Орел-Ефремов» со стороны Орел в направлении поселека Залегощь. Около восьми утра в районе 66 километра съехал с дороги в кювет, а после перевернулся.

В результате ДТП водитель обратился в БУЗ ОО Залегощенская ЦРБ, после оказания помощи, врачи отпустили мужчину на лечение домой.

Второе происшествие случилось 30 августа, около четырех утра. 26-летний водитель «Мерседес Бенц Е200» ехал по автодороге «Орел-Тамбов» со стороны Краснодара в направлении Беларуси. В районе 116 километра уснул за рулем и съехал с проезжей части дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир, который находился на заднем пассажирском сидении, получили травмы, однако от госпитализации мужчины отказались.