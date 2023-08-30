В Орле обсудили поддержку развития способностей и талантов у детей

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Круглый стол прошел на базе бюджетного общеобразовательного учреждения «Созвездие Орла». Об этом сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

Членов депутатского корпуса регионального правительства познакомили с учебными классами и творческими студиями учреждения. После знакомства с гончарной мастерской, звукозаписывающей студией и фото-видеолабораторией участники приступили к обсуждению ключевых вопросов «круглого стола».

В рамках мероприятия участники делились опытом и знаниями в заданной тематике, обсудили насущные проблемы.

Собравшимся была представлена система работы по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в Орловской области, были рассмотрены основные аспекты синхронизации создания условий для развития творческой личности.

Встреча закончилась рядом рекомендаций профильному департаменту правительства региона, Орловскому областному Совету, Институту развития образования и ряду образовательных организаций города и области. Все рекомендации нашли отражение в резолюции тематического «круглого стола».