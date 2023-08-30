Военнослужащим доставили еще одну крупную посылку из Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Посылка была сформирована силами жителей города Ливны и доставлена военнослужащим в район Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Военным отвезли дизельный генератор, бензопилы, газовые баллоны, сварочный аппарат, электроды, болгарку, наборы ключей и сверл, паяльник, комплектующие для электромонтажа, а также лопаты, топоры, молотки, гвоздодеры, саморезы, скобы, гвозди.

В посылке нашлось место и для маскировочных халатов и камуфляжных сетей, теплоизоляторов, сезонной формы и кроссовок, дополнительных комплектов нательного белья, строительных перчаток, влажных салфеток.

Ливенцы передали военнослужащим продукты быстрого приготовления, сгущенку, консервы, чай, кофе, сладости, сало, мед.

По словам главы региона, после доставки основного груза бойцам в районе Кременной раздали еще 20 тонн питьевой бутилированной воды.