В Орле прошла приемка детских школ искусств

Фото: пресс-служба администрации Орла

Первой проверку готовности прошла Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел. Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, в образовательном учреждении сделали ремонт, в ближайшее время обновлений здесь не требуется.

В некоторых учебных классах обновили покрытие стен, а в фойе установили новые радиаторы. В школе также установили системы экстренного оповещения. Их исправность проверила комиссия.

Приемку прошли также Орловская детская хоровая школа и Детская музыкальная школа №1 имени Калинникова. В учреждених выполнили текущий ремонт, в музыкальной школе обновили входную группу, в связи с совершенствованием системы безопасности модернизировали тревожную кнопку.

В Советском районе приемку проходили Орловская детская хореографическая школа имени Панковой и Орловская детская школа искусств имени Кабалевского. В хореографической школе обновили деревянное покрытие на сцене в актовом зале, а также в одном из танцевальных классов. А в школе Кабалевскогоустановили новые стенды по пожарной безопасности и антитеррористической угрозе.

Кроме этого, комиссионную проверку прошли еще четыре учреждения культуры — Орловская детская хоровая школа, Детская художественная школа, Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и Детская школа искусств №2 имени Глинки.