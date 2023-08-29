В Орле задержали орловца, пырнувшего знакомого ножом

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В полицию о случившейся поножовщине сообщили медики, которые госпитализировали 31-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Преступление произошло в одной из квартир дома по улице Зеленина. После оповещения, оперативники подробно опросили возможных свидетелей происшедшего.

– В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что пострадавший стал участником конфликта, разгоревшегося в компании, которая собралась у него дома. Во время внезапно возникшей ссоры его оппонент – мужчина 1987 года рождения нанес ему удары ножом, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас в отношении 35-летнего орловца возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас мужчина находится под стражей.