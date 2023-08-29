В Орловской области определились победители «Тропы Героев – 2023»

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Тропа Героев проходила 25 - 27 августа в спортивном эко-парке «Новый Легост» поселка Залегощь в рамках 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщает Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

В этом году палаточные лагеря развернули более 500 участников из 21 команды.

Соревновательная часть включила в себя волейбол, мини-футбол, дартсатлон, скакалку, перетягивание каната, гиревой спорт, спортивное ориентирование и ориент-шоу, вязание туристских узлов и турполосу, стрельбу из винтовки и «Тропу героев».

Победителем в общекомандном зачете стала команда «Олимп», которая представляла на слете Орловский муниципальный округ.

Команда из областного цента стала серебряными призерами. Бронза призером досталась команде «Легион» Орловского муниципального округа.