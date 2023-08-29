В Орле провели благоустройство нескольких дворов в Железнодорожном районе

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Благоустройство дворовых территорий по улице Ливенской прошло приемку. Здесь рабочие заменили асфальт на проезжей части, уложили новую плитку на тротуарах. Помимо этого, на улице установлены лавочки, урны и фонари над подъездами. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

По просьбе жителей на центральной площадке для детей сделано футбольное поле.

Из 33 объектов-участников нацпроекта приемку осталось пройти всего четырем дворам по переулку Межевому и улице Приборостроительной в Орле.