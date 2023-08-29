Почти триста орловских подростков за лето прошли профориентацию

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Так, профориентационный урок организовали для юных тружеников экологического отряда специалисты центра занятости населения Северного района города. Подросткам рассказали о рынке труда, потребностях предприятий Орла, востребованных профессиях. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Профориентационные занятия рассчитаны на то, чтобы ребенок смог узнать о рабочих профессиях и определиться со своим призванием. На сегодняшний день ситуация такова, что орловские промышленные предприятия особенно нуждаются в квалифицированных рабочих руках: токарях, плотниках, электрогазосварщиках, электромонтерах, операторах станков с программным управлением. В Орле требуется почти 450 водителей, более 200 поваров, столько же швей. В городе почти 170 вакансий специалистов разного профиля: специалистов по кадрам, охране труда, сервисному обслуживанию, IT-технологиям. В железнодорожном хозяйстве имеется более 150 вакансий проводников.

Известно, что в Орловской области с начала 2023 года профориентацию прошли более 1 400 подростков, подработать на временной занятости смогли почти две тысячи подростков.