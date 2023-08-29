Орловца осудили за убийство знакомого

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего орловца, убившего своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 25 января 2023 года осужденный мужчина выпивал вместе со своим знакомым в квартире на улице Бурова в Северном районе города Орла. Во время пьянки между орловцами возник конфликт и мужчина ударил знакомого ножом в грудь. От этого ранения орловец умер.

Суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы на12 лет и три месяца. Отбывать срок убийца будет в исправительном учреждении строгого режима.