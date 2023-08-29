Орловцы отправят на СВО несколько автомобилей

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Сейчас военнослужащим необходимы автомобили, подходящие под условия боевых действий. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Автомобили помогают подразделениям быть более мобильными, оперативно уходить от возникающих угроз, железный каркас машины – это щит для военнослужащих. Кроме того, они помогают транспортировать орудия, оказывать своевременную медпомощь, эвакуировать раненных и многое другое.

Десантникам уже передали УАЗ Патриот. Танкистам лично доставил свой автомобиль главный врач детской поликлиники №1 Орла Геннадий Захарченко. Скоро штурмовикам передадут УАЗ-фермер.

Регион подготовил еще два автомобиля «буханки» в идеальном состоянии. Капитальный ремонт машин за свой счет выполнил коллектив Орловского техникума агробизнеса и сервиса Мценска.

Для служащих из Росгвардии закуплен УАЗ Патриот, а для разведчиков автомобиль НИВА от Орловской епархии, всех прихожан при поддержке и по благословению Владыки Тихона. В ближайшее время отец Василий передаст автомобили участникам СВО.