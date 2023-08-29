В Орловской области обновят мценские учреждения культуры

Фото: сайт правительства Орловской области

Благодаря ремонту и закупке оборудования активно обновляются учреждения культуры Мценска и Мценского района.

В 2023 году в Отрадинской детской школе искусств имени Василия и Виктора Калинниковых проведен капитальный ремонт. В учреждение также поступили новые музыкальные инструменты - два пианино, баяны, аккордеон, балалайка и домра. Помимо этого для классов приобрели мебель и учебные материалы.

Также в 2023 году Мценскому району выделены средства на капитальный ремонт Высокинского СДК. В доме культуры обновили кровлю, провели электромонтажные работы и замену оконных блоков, установлена водосточная система.

Для Спасско-Лутовиновского Дома культуры поставили новое сценическое оборудование и кресла. В Гладкинский клуб закупили современное музыкальное оборудование, а в Тельченский Дом культуры – мебель для занятий.

Завершена модернизация Мценской районной библиотеки имени Тургенева. Туда закупили современное оборудование.

Завершается капитальный ремонт здания Мценского краеведческого музея имени Соловьева и его техническое оснащение. Подрядные организации выполнили работы по замене внутренних инженерных систем, общестроительные и отделочные работы.