Орловцы доставили гуманитарную помощь жителям Троицкого района

Фото: сайт правительства Орловской области

Жители Орловской области собрали и доставили большой гуманитарный груз в Троицкий район Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В посылку вошли различные строительные материалы, в том числе цемент, шпатлевка, краска, гипсокартон, линолеум, электроприборы и комплектующие, сантехника (трубы, отводы), инструменты и сопутствующие материалы, а также водные насосы и другие комплектующие приборы для обеспечения водоснабжения и ремонта социальных учреждений в Троицком районе ЛНР.

Кроме стройматериалов орловцы передали детям из Троицкого района Луганской Народной Республики школьные принадлежности к новому учебному году.

Школьники получили книги, художественную литературу, учебники «История России» для 11 класса, тематические баннеры с государственной символикой и достопримечательностями России, детскими общественными объединениями, с изображением литературной столицы России.