Орловские дороги начали готовить к будущему зимнему периоду

Фото: Нина Соколова

В первом полугодии 2023 года парк техники и оборудования ГУП ОО «Дорожной службы» обновлен на 13 единиц техники на общую сумму 11,6 миллиона рублей. За счет собственных средств предприятие приобрело две машины и шесть аппаратов лабораторного оборудования на общую сумму 16 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграмы из Орла».

В зимний период орловская дорожная служба обеспечит очистку дорог и обочин от снега, распределит пескосоляную смесь, в весенне-летний период организация занимается ямочным ремонтом, нанесением разметки, установкой новых дорожных знаков, содержанием линий электроосвещения и светофорных объектов.

Сейчас в рамках подготовки к зимнему содержанию региональных дорог идет заготовка 107 тысяч тонн пескосоляной смеси и ремонт дорожной техники.