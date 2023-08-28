В Орловской области решается судьба более 150 обманутых дольщиков

. Фото: Елена Зябкина

Сейчас на Орловщине по семи многоквартирным домам приняты решения о возмещении потраченных денег 493 жителям. А также восстанавливаются права 158 участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Шесть многоквартирных домов в регионе включили в единый реестр проблемных объектов.

Наблюдательный совет Фонда развития территорий рассмотрит вопрос по двум застройщикам, осуществлявшим строительство пять многоквартирных домов, признанным банкротами.

До конца 2023 года из Единого реестра проблемных объектов планируется исключить многоквартирный дом № 4 по улице Космонавтов в Орле.

Сейчас из проблемных объектов исключили 13 многоквартирных домов.