В Орловском музее изобразительных искусств откроется три тематических выставки

В Орловском музее изобразительных искусств состоится открытие двух выставок, а также обновленной постоянной экспозиции. 29 августа в 15:00 перед орловцами предстанут благотворительная выставка картин орловских художников в поддержку бойцов СВО, выставка «Образы России» и обновленная постоянная экспозиция. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

На первом этаже откроется благотворительная выставка-продажа картин орловских художников в поддержку бойцов, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. На выставке будет представлено порядка 50 картин. Средства от продажи произведений направят на поддержку участников СВО.

Второй этаж музея заполнит выставка «Образы России» при поддержке Министерства культуры РФ.

А на третьем этаже, в свою очередь откроется обновленная и дополненная постоянная экспозиция. Орловцы смогут увидеть зал русской иконописи XVII – начала XIX веков, где представлены две традиции – официальная православная и старообрядческая, распространенная на Орловщине.