Старт продаж квартир в ЖК «Зеленый квартал» от Группы компаний ОДСК

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Группа компаний ОДСК объявляет о старте продаж квартир в новом уникальном жилищном комплексе «Зеленый квартал» в Болховском микрорайоне Орла по улице Генерала Лаврова. Жилой комплекс состоит из шести панельных 16-этажных домов в экологически чистом районе города и является отличным решением для тех, кто ценит удобство городской жизни и умиротворение природы.

Природа здесь не просто декорация. ЖК «Зеленый квартал» расположен недалеко от центра города в одном из самых зеленых районов города. Характерная особенность комплекса - уникальные видовые характеристики на город, а также близость к дендропарку и яблоневому саду. Здесь можно насладиться свежим воздухом и прекрасным видом на природу... В создании данного проекта применяется современный подход для создания максимального комфорта для жильцов всех возрастов. Безопасность и комфорт жильцов обеспечивают закрытая территория, концепция «Двор без машин», продуманное освещение придомовых пространств и современные системы видеонаблюдения в режиме online. Наша концепция основана на правильной позиции при расстановке приоритетов – уникальный формат жилья и безопасность.

В шаговой доступности множество магазинов в формате «у дома», сетевые магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-магазинов, детские развивающие и игровые центры, детский сад. В 5 минутной близости к жилому комплексу ведется строительство школы на 1255 мест, что особенно важно для молодых семей, это позволит родителям не переживать за своих детей. Стильные лаконичные фасады, малые архитектурные формы, природные цвета и натуральные материалы в оформлении создают эстетичный и органичный внешний вид жилого комплекса, который идеально вписывается в окружающее его пространство.

Проект предусматривает комплексное благоустройство двора и прилегающей территории — уютное придомовое пространство, современное ландшафтное озеленение с продуманными функциональными детскими и спортивными площадками для отдыха детей и взрослых. Особое внимание уделили самым маленьким жителям жилищного комплекса, они по достоинству оценят новую игровую Neo-зону «Знакомство с природой», где каждое тактильное прикосновение превращается в настоящий интерактивный опыт. При оформлении игрового пространства использованы натуральные элементы – дерево, камень, песок, галька. Заботливым родителям важно будет знать, что определенные элементы детской площадки положительно влияют на всестороннее развитие детей

Для входной группы разработан стильный индивидуальный дизайн с панорамным остеклением, современные места общего пользования, колясочные с входом по Face-ID, собственная котельная. На первых этажах в отдельных помещениях для жильцов предусмотрены колясочные. На этажах расположены кладовые, которые можно приобрести в собственность для хранения личных вещей. Мы предусмотрели множество решений для повседневного комфорта вплоть до лапомоек для ваших питомцев.

Разнообразие мест отдыха подчеркивает сухой ручей, береговая линии выложена декоративными камнями с элементами озеленения. QR-коды на стойках информации позволят узнать интересные факты о растениях, используемых для озеленения пространства. Во дворе можно заниматься спортом или наслаждаться чашкой кофе за чтением интересной книги, отдыхая на уютных перголах и шезлонгах. Для любителей активного отдыха предусмотрена велодорожка, которая проходит по микрорайону Болховский.

Планировочные решения ЖК «Зеленый квартал» представлены:

1-комнатными квартирами от 34,1 м² до 47 м²;

2-комнатными квартирами от 60,9 м² до 62,3 м²;

3-комнатными квартирами от 79,5 м² до 80,4 м².

В ЖК «Зеленый квартал» представлены 3 варианта чистовой отделки:

- «Комфорт» (темный или светлый оттенок межкомнатных дверей, светлые обои под покраску, ламинат, керамическая плитка в санузле на выбор, сантехника);

- «Стандарт» (линолеум, межкомнатные двери, бумажные обои и сантехнику);

- «Базовая» (гидроизоляция пола в ванной комнате и санузле, разводка водопровода, канализационных труб, электроразводка, пластиковые стеклопакеты и установка радиаторов).

Приобретая квартиру в ЖК «Зеленый квартал» от Группы компаний ОДСК Вы получаете бесплатное сопровождение на всех этапах:

- подбор лучшего варианта квартиры;

- подбор выгодной ипотечной ставки;

- подача заявки в банк;

- сопровождение сделки.

Возможность использования сниженной ипотечной ставки, материнского капитала, военного и других сертификатов, а также рассрочки делает возможным приобретение квартиры без долгосрочного ожидания.

Это отличный вариант для тех людей, ценящих комфорт, хорошую экологию и безопасность. Приобретая квартиру в ЖК «Зеленый квартал» от Группы компаний ОДСК вы сможете почувствовать себя жителем загородного дома не покидая городских границ. https://odsk-group.ru/

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