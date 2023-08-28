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НовостиПроисшествия28 августа 2023 11:35

Орловец отправится в тюрьму за убийство женщины

Преступление мужчина совершил в марте в Глазуновском районе
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Орловский суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя поселка Глазуновка к Глазуновского района области который признан виновным в убийстве случайной знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела известно, что в ночь на 26 марта 2023 года осужденный мужчина пил со своим знакомым в его квартире, расположенной в многоквартирном доме в поселке Глазуновка. В это время к ним в гости пришла женщина, с которой преступник начал словесную перепалку. После этого мужчина ударил знакомую несколько раз ножом.

В итоге суд назначил убийце наказание в виде восемь лет лишения свободы. Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима.