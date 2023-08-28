Орловец отправится в тюрьму за убийство женщины

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Орловский суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя поселка Глазуновка к Глазуновского района области который признан виновным в убийстве случайной знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела известно, что в ночь на 26 марта 2023 года осужденный мужчина пил со своим знакомым в его квартире, расположенной в многоквартирном доме в поселке Глазуновка. В это время к ним в гости пришла женщина, с которой преступник начал словесную перепалку. После этого мужчина ударил знакомую несколько раз ножом.

В итоге суд назначил убийце наказание в виде восемь лет лишения свободы. Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима.